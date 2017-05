19 vjet më parë ra Bahri Fazliu

Në 19-vjetorin e rënies, nesër përkujtohet heroi, Bahri Fazliu, me ç’rast duke filluar nga ora 12:00 do të bëhen homazhe. Homazhet do të bëhen në fshatin Llaushë të komunës së Podujevës, tek lapidari i heronjve të Kosovës, Fahri dhe Bahri Fazliu.

Bahri Fazliu ra heroikisht më 7 maj të vitit 1998 në trekëndëshin kufitar, Kosovë-Shqipëri-Mali i Zi.

