Poezi nga Fatmir Muja

Çdo gjëje që njerëzit s’e dinë, ia vënë emrin fshehtësi

Dituria është si oqeani që fsheh perlat në thellësi

Më shumë bëjnë zhurmë ata që pranë brigjeve në cektësi janë duke u larë

Se ata që në thellësi takohen me perla e margaritarë

Sa kohë i duhet ujit të arrijë nga burimi në det, s’ke për ta kuptuar

Nëse bekimi s’të është dhënë atëherë kur trupi dhe shpirti janë bashkuar

Trupi është i vetmi vend ku zemra e mendja takohen

Aty jetojnë së bashku edhe pse kurrë s’pajtohen

Kur zemra ndriçohet nga dituria, mendja bie si shkopi i Sulejmanit

Atëherë e kupton pse Mëshira s’mungon në asnjë sure të Kuranit.

Merjemja e Bekuar nën hijen e hurmës u freskua

Atëherë kur bota me ardhjen e Isait u zbukurua

Isai që s’kishte baba por nuk ishte jetim

Tha i falem Fuqisë Hyjnore dhe i shpreh falënderim

Që më bëri të flas në foshnjëri ende pa e ditur emrin tim

Më bëri që me frymën time t’u jap shpirt zogjve në qiell të fluturojnë

Të vdekurve t’u a kthej shpirtin e në botë prapë të gjallërojnë

Me të gjitha këto dhurata Allahu më ka nderuar,

Por t’u jap mend të marrëve, këtë s’ma ka mundësuar.

Gabimet e dijetarëve janë ushqim i të marrëve

Edhe kur t’kenë vdekur, u bëjnë dëm të gjallëve

Iriqin e çuan në pallatin e mbretit

Dhe n’jastëk të butë ia vunë kokën t’shkretit

Në mëgjes vajtën te shtrati për t’i shërbyer

Po kur nuk e gjetën dyshuan se e kanë rrëmbyer

Kudo e kërkuan, në ferra e takuan

Të vërtetën për iriqin atëherë e kuptuan

Atij i pëlqen veç ferra se nga ferrat është i bërë

Për të nuk vlen aspak as një mbretëri e tërë

Edhe kur t’ketë ngordhur iriqi i gjorë

Do ta shpojë secilin që e prek me dorë

Faraoni zullumqar vriste meshkujt të mos i prishej pushteti

Por ai që e mundi, në shtratin e faraonit u rrit, u ushqye dhe fjeti

Të pafuqishëm janë ata që fuqinë e tyre nuk e njohin

Në errësirë jetojnë ata që vështrojnë por nuk shohin

Të mençurit nuk kanë frikë se mund të duken si të marrë

Njeriu me zjarr e ngroh ujin edhe pse uji fikë çdo zjarr

Njeriu i urtë profetit Musa ia rrëfeu ca urtësi

Të cilat së jashtmi mund të duken pothuajse çmenduri

Ata që kërkojnë pemën e krimbur për ta shijuar

Ne i marrim për të krisur e të paudhëzuar

Por ata e dinë se krimbi nuk rri në frutin e helmuar.

Perlat e Oqeanit të Pafund janë në Librin e Mëshirëplotit

Sikur të mungonin ndjenjat kurrë s’do të zbulohej pika e lotit

Pafundësisht dije ka çdo shkronjë e Librit të Madhnueshëm

Po nuk ndjeve dhembje s’e di sa je i qëndrueshëm

Njëlloj është edhe me vargjet e Zbulesës Hyjnore

Jo diturinë po veç germat mund t’i mësosh në mësonjëtore

Libri i të Gjithdijshmit është ilaç që nga të gjithë mund të përdoret

Po reçetën e ilaçit mund ta shkruajnë vetëm doktorët

Nëse ç’është fshehtësia akoma vesh s’e ke marrë

Kthehu dhe lexoje sërish vargun e parë!