Për të shmangur viruset, ju duhet të jeni në gjendje të forconi imunitetin tuaj

Nutricionistët menjëherë do t’ju këshillojnë për të vënë një ritual të përditshme me një pije me lëng të gjelbër, e bërë nga fruta të freskëta dhe perimet jeshile.

Argumenti më i fortë është se të gjitha ushqimet në formën e tanishme veprojnë në thelb në organizëm, ndërsa acidet e përpunuara termikisht e shkaktojnë aciditetin, i cili është një tokë pjellore për bakteret dhe viruset.

Kjo pije përbëhet nga 60 për qind e frutave (bananet dhe mollët më të mira), 40 për qind e perimeve me gjethe jeshile (spinaq, lakër, majdanoz dhe gjethe selino), dhe pak ujë duke e përzier atë në një blender.

Ju mund të shtoni farat e susamit, farat e kungujve. Rekomandohet që së pari të pini një gotë ujë në mëngjes dhe pastaj një gotë me lëng të gjelbër.