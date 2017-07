Sezona ende nuk ka përfunduar dhe pritet që artistët të sjellin këngë të reja

Në këtë sezonë verore artistët kanë sjellë projekte të shumta si solo ashtu edhe bashkëpunime. Ani pse sezona ende nuk ka përfunduar dhe pritet që artistët të sjellin këngë të reja, deri më tani janë disa prej tyre të cilat po rezultojnë që për nga klikimet të jenë më të dëgjuara se të tjerat.

Do të ju sjellim pesë këngët më të klikuara në Youtube nga muaji qershor deri më tani, tri bashkëpunime dhe dy solo, shkruan rtv21.tv

1.Capital T- Hatixhe 9,525,072 klikime

2.Butrint Imeri – Bella 8,567,389 klikime

3.Dhurata Dora Lumi B – Simpatia 7,569,418 klikime

4.Ledri dhe Young Zerka – Nona 7,484,694 klikime

5.SKERDI & GJIKO – FAJE 5,619,995 klikime

Tani për tani këto këngë po kryesojnë, mbetet të shihet nëse këngë të tjera do të arrijnë më tepër klikime, apo nëse do të dalin projekte të reja të cilat do të na befasojnë./21Media