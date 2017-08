Tani duhet të përgatitemi për vjeshtën e freskët dhe veshjet e bukura

Tani duhet të përgatitemi për vjeshtën e freskët dhe veshjet e bukura

Sezonin veror po ikën ndërsa tani duhet të përgatitemi për vjeshtën e freskët që shpesh karakterizohet edhe me shi, ne kemi ofruar disa kombinime të bukura që do të iu bëjnë me stil.

Sakot, pantallonat e gjerë, shpesh edhe të shkurtë, çantat e zeza në formë të një kulet, shallat rreth fytit janë vetëm disa nga propozimet që patjetër duhet t’i keni në sirtarin tuaj. Ngjyra blu e mbylltë, e bardhë, e hirta, janë disa nga ngjyrat ideale që kombinimin tuaj e bëjnë të veçantë.

Shikoni më poshtë galerinë e kombinimeve që kemi propozuar për ju të dashura femra.