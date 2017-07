Pjesët më të vështira për të humbur peshë janë stomaku dhe kofshët

Pjesët më të vështira për të humbur peshë janë stomaku dhe kofshët

Ato janë të parat ku depozitohet dhjami dhe të fundit ku shkrihet, e ky është rregull i pafolur të cilin të gjithë e dimë.

Por, a ka ndonjë mënyrë përmes së cilës mund t’i shkrijmë këto depozita të dhjamit rreth belit dhe kofshëve më shpejt?

Receta e mëposhtme rekomandohet dhe thuhet se është ndër shkrirësit më të mirë natyralë të dhjamit, pasi që zvogëlon vijën e belit brenda natës. Veç kësaj, kjo pije sjell edhe përfitime tjera si pastrimin e trupit nga toksinat, shpejtimin e metabolizmin, si dhe e furnizon trupin me vlera të rëndësishme ushqyese.

Në vend se të hani darkë, përpiquni të mos konsumoni asgjë për pak orë para se të flini dhe pini këtë produkt. Çdo njeri që e ka provuar thuhet se ua ka shkrirë dhjamin menjëherë përderisa ata kanë qenë në gjumë.

Përbërësit:

– Limon

– Majdanoz

– Uthull

– Kanellë

– Një lugë gjelle mjaltë ose xhenxhefil

Përbërësit i përzieni në blender dhe duhet të planifikoni që të flini saktësisht 8 orë.

Nuk do të kalojë kohë e gjatë dhe do të vëreni se si numrat në matëse të peshës do të zvogëlohen një nga një.