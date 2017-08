Në Prishtine rreth ores 15 moti ndryshoi.

Në Prishtine rreth ores 15 moti ndryshoi.

Mbi qytet erdhen rete e para të ngarkuara me shi (të lutemi jo me breshër) e kështu per ta shtyer ma nga jugu vapen afrikane qe e quajten Lucifer.

Pra me ne fund te nxehtit edhe deri ne 40 grade humbi betejen…Keshtu sipas meterologeve qe nga neser priten shira lokale e vende-vende rrebeshe te percjella me murmurime…Temperaturat do te zbresin ne mesatare per 12 grade Celzius.Pra merrni ombrelat per çdo rast, nuk i dihet…/21Media