Pjepri është frut që ka shumë veti kuruese

Ky frut që është një nga frutat më freskues të verës ka shumë varietete, por vlerat ushqyese nuk ndryshojnë shumë mes llojeve të ndryshme. Pjepri është i pasur me ujë, sheqer natyral, ka pak kalori dhe shumë vitamina dhe mirale që janë të shëndetshme për organizmin e çdo moshe. Vitaminat që më së tepërmi përmban ky frut janë vitamina A, vitamina PP, Vitamina C dhe më pak vitamina B1 dhe B2.

Pjepri është burim i fosforit, kaliumit, sodiumit, kalciumit, por gjithashtu është i pasur me fibra, proteina dh yndyrna të gjitha të shëndetshme pasi janë natyrale dhe jo të shtuara.

Lufton kancerin- Ky frut është i pasur me përbërës ushqyes, ku gjendet betakaroten që është një antioksidant i fuqishëm. Pjepri është një mjet i fuqishëm për parandalimin e kancerit dhe eliminimin e radikaleve të lira. Konsumi i pjeprit parandalon kancerin dhe sëmundjet e zemrës.

Rrit sistemin imunitar- Pjepri është i pasur me betakaroten, phytochemicals dhe vitaminë C. Vitamina C vepron si një linjë e rëndësishme e mbrojtjes për një sistem të shëndoshë imunitar. Përveç kësaj, vitamina C stimulon prodhimin e qelizave të bardha të gjakut që kërkojnë dhe shkatërrojnë bakteret e dëmshme, viruset dhe toksina të tjera të organeve të huaja në gjakun tonë.

Lufton diabetin- Disa studime kanë treguar se konsumi i pjeprit është i lidhur për të përmirësuar metabolizmin e insulinës, që do të thotë një luhatje më të qëndrueshme të sheqerit në gjak. Gjithashtu pjepri është në gjendje të reduktojë stresin oksidativ mbi veshkat, duke ndihmuar për të parandaluar një numër të sëmundjeve që lidhen me veshkat.

Ndihmë për lëkurën- Pjepri është një burim i rëndësishëm për betakarotenin që është një pararendës i vitaminës A. Kjo e fundit stimulon membranën qelizore të lëkurës dhe rrit prodhimin e qelizave. Gjithashtu konsumi i pjeprit ju mbron kundër toksinave të dëmshme që plakin lëkurën përpara kohe

Lufton stresin- Kaliumi është një nga substancat ushqyese thelbësore që gjendet tek pjepri. Ai relakson enët e gjakut dhe ul presionin e gjakut. Kaliumi rrit qarkullimin e gjakut dhe oksigjenit në tru dhe ju bën juve të ndiheni më të qetë. Përveç kësaj, duke reduktuar praninë e hormoneve të stresit në trup, mund të zvogëlohen shumë simptomat e ankthit.