Për përmirësimin e kapaciteteve të komunës

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu dhe përfaqësuesit e Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) kanë nënshkruar sot memorandum bashkëpunimi në fushën e Planifikimit Hapësinor dhe Menaxhim të Tokës.

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu ka pritur sot në takim përfaqësuesit e GIZ-it, me të cilët ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi për Fuqizim të Planifikimit Hapësinor dhe Menaxhimit të Tokës.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është që të sigurohet bashkëpunimi i dakorduar dhe i ngushtë në mes të palëve për të shërbyer në përmirësimin e kapaciteteve të komunës që të performojë më mirë në fushën e planifikimit hapësinor për zonën urbane dhe rurale të territorit të komunës bazuar në kërkesat e Ligjit për planifikim hapësinor (2013).

Ky bashkëpunim bazohet në kërkesën e Qeverisë së Kosovës, respektivisht Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, për asistencë teknike gjermane, njofton Komuna e Podujevës përmes një komunikate për medie.

Veliu duke vlerësuar bashkëpunimin me GIZ-in, u shpreh i kënaqur që Podujeva është në mesin e komunave në të cilat do të realizohet ky projekt me rëndësi për komunën dhe qytetarët e saj.

Projekti për Fuqizim të Planifikimit Hapësinor dhe Menaxhim të Tokës përfshinë digjitalizimin, validitimin dhe ruajtjen, menaxhimin dhe përdorimin e të dhënave hapësinore dhe jo-hapësinore në programin GIZ hartimin e zonave kadastrave duke u bazuar në Ligjin për Planifikimin Hapësinor, pjesëmarrjen e publikut përgjatë procesit të planifikimin dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor dhe menaxhimin e tokës.