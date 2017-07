U aksidentuan dy vetura

Policia njofton se dje në fshatin Gërdovc të Podujevës ka ndodhur një aksident trafiku ne mes te dy veturave civile.

”Deri te aksidenti ka ardhur kur e dyshuara femër K-Shqiptare përderisa ishte duke lëvizur me veturën me targa lokale, në rrethana të panjohura është aksidentuar me veturën me targa lokale që drejtohej nga viktima mashkull K-Shqiptar”, njofton policia.

Si pasojë e aksidentit lëndime trupore sipas policisë kanë pësuar të dy ngasësit dhe tetë pasagjerët, të cilët janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK./21Media