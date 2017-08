Veliu priti ambasadorin britanik O'Connell

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu, priti sot në një takim ambasadorin e Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O’Connell, ku u bisedua për lidhjet dhe bashkëpunimin e Podujevës me këtë vend.

Në takimin e sotëm të kryetarit të Komunës së Podujevës, Agim Veliu me ambasadorin britanik Ruairi O’Connell, u bisedua për bashkëpunimin e deritashëm dhe format e bashkëpunimit të mëtejmë në projekte dhe fusha të ndryshme.

Veliu e informoi ambasadorin britanik për investimet e bëra në Komunën e Podujevës.

Me këtë rast kryetari Veliu vlerësoi bashkëpunimin dhe mbështetjen e Britanisë së Madhe për Kosovën në periudhën e pasluftës.

“Podujevën dhe Britaninë e Madhe nuk e lidh vetëm miqësia krijuar përmes pranisë së ushtarëve britanikë të KFOR-it, por edhe një miqësi e përhershme e ndërtuar përmes bashkëpunimit në projekte të ndryshme me interes për qytetarët e Komunës së Podujevës”, tha kryetari Veliu.

Veliu tha se një bashkëpunim i veçantë mes Podujevës dhe Mançesterit të Britanisë është ndërtuar përmes Organizatës “Manchester Aid to Kosovo”. Në kuadër të këtij bashkëpunimi është realizuar projekti i ndërtimit të Parkut të Paqes në Podujevë, ku kjo organizatë çdo vit organizon kampe për fëmijët dhe të rinjtë llapjanë.

Gjatë takimit u tha se bashkëpunimi i Podujevës me Britaninë e Madhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen, në fusha të ndryshme.

Kryetari Veliu dhe ambasadori O’Connell biseduan edhe për gjendjen aktuale politike në vend, me ç’rast vlerësuan se Kosova sa më shpejt duhet të ndërtojë institucionet./21Media