Polonia nuk pendohet për ligjin për Holokaust

Udhëheqësi i Partisë së Drejtës dhe Ligjit, Jarosllav Kaçinski, deklaroi se ja ka vlejtë që vendi i tij të hyj në konflikt me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të ligjit të ri për Holokaustin.

Sipas këtij ligji, me burg do të dënohen akuzat se polakët si popull dhe Polonia si shtet kanë qenë bashkëpjesëmarrës në Holokaust.

“Ja ka vlejtë që kemi rrezikuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Izraelin për ndryshimin e Ligjit të Institutit për Kujtesën e Popullit. Deri me tani nuk kemi pasur asnjë ligj për të mbrojtur reputacionin e Polonisë dhe të vërtetën historike. Është dashur të fillojmë diku. Nga grindja e fundit mund të del diç e mirë. Është përcjellë porosia se nuk kanë qenë kampe polake të përqendrimit, por kampe gjermane”, tha Kaçinski në një intervistë për mediat polake.

Kaçinski, përndryshe udhëheqësi i partisë në pushtet në Poloni, nënvizoi se nuk duhet lejuar që polakët dhe Polonia të paguajnë çmim për krimet që kanë kryer gjermanët gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe lavdëroi kancelaren e Gjermanisë, Angela Merkel dhe shefin e diplomacisë gjermane, Zigmar Gabriel, të cilën përsëritën se kampet e vdekjes në Poloni kanë qenë kampe gjermane të përqendrimit, e jo kampe polake dhe se Gjermania merr përgjegjësinë e plotë për krimet e kryera gjatë Holokaustit./21Media