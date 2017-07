Maqedonia do të promovohet si vend turistik nga gazetarët polakë

Pesë gazetarë polakë me ftesë të TAV Maqedoni qëndruan në Maqedoni me qëllim që t’i shijojnë bukuritë e vendit dhe ta promovojnë si destinacion turisitk mes turistëve nga Polonia. “Duke e implementuar aktivitetin paraprak të suksesshëm me blogerët turq për promovimin e Maqedonisë mes qytetarëve, ndërmorëm marketing nismë të ngjashme me qëllim ta promovojmë Maqedoninë si destinacion interesant turistik mes agjencive turistike dhe tur operatorëve nga Polonia si dhe vetë udhëtarët nga ky vend.

Prej 17 deri 22 korrik pesë gazetarë nga Polonia, prej mediave prestigjioze të shtypit dhe online e vizituan Maqedoninë, konkretisht Shkupin dhe rajonin e Shkupit (kanionin Matkë, verari) Liqenin e Ohrit dhe rajonin e Manastirit , duke i shijuar bukuritë e vendit dhe trashëgimin e saj kulturore historike. Presim ky aktivitetet të kontribuojë për kërkesë më të lartë të fluturimeve nga Polonia drejtë Ohrit, me qëllim që tur operatori Rego Bis ta operacionalizojë destinacion e paralajmëruar shtesë – Varshavë, si dhe të kontribuojë për hapjen e çarter fluturimeve shtesë nga Polonia deri në Maqedoni të organizuara prej ndonjë tur operatori tjetër polak, për të cilat jemi në negociata një kohë të gjatë”, deklaroi Alper Ersoj , drejtor i përgjithshëm i TAV Maqedoni.

Në aeroportin e Ohrit Sh Apostol Pali prej 22 qershorit filluan çarter fluturimet sezonale nga Katovice. Një herë në javë një nga tur operatorët më të mëdhenj polak Rego Bis, me çdo fluturim drejtë aeroporteve tona sjell 220 udhëtarë në Liqenin e Ohrit./TV21