“Shteti federal po minimizon problemin”

“Shteti federal po minimizon problemin”

Autoritetet gjermane në rang lokal dhe kombëtar kanë shfaqur mosmarrëveshje në lidhje me shtrirjen e skandalit me fipronil, rajoni më i prekur me rreth 35 milionë vezë të infektuara, referuar vlerësimit të tretë të qeverisë.

“Shkalla e skandalit është më e gjerë se ajo e konfirmuar nga ministri federal i Bujqësisë (Christian Schmidt). Sipas informacioneve në dispozicion më 14 gusht 2017, vetëm në rajonin e Saksonisë së Poshtme janë dorëzuar 35,3 milionë vezë të dyshuara për infektimin me fipronil”, deklaroi sipas agjencisë së lajmeve, ministri i Bujqësisë i Saksonisë së Poshtme, Christian Meyer.

“Shteti federal po minimizon problemin”, u shpreh ky zyrtar, duke rishikuar më të larta të dhënat e ministrisës së tij të publikuara sot në media duke pohuar për 28,1 milionë vezë të infektuara.

Ai bazohet në lidhje me shifrat vënë në dispozicion në sistemin paralajmërues të Bashkimit Evropian. Sipas tij, 17 milionë vezë të ndotura janë hequr nga tregu por nuk kanë dhënë destinacionin e tyre të saktë.