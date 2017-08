Motivet për vrasjen janë ende të panjohura

Motivet për vrasjen janë ende të panjohura

Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë është në kërkim të vrasësit të Dilacer Bojkut i cili dje u likuidua fizikisht me një plumb në kokë në një plazh të Strugës të cilën e ka pasur nën koncesion. Vrasësi i Lekut ka shtënë para një plazhi përplot me njerëz. Edhe pse në mënyrë intensive po kontrollohen lokacione të ndryshme për gjetjen e vrasësit, tani për tani nuk ka asnjë të dyshuar.

“Mbi të ndjerin ka gjuajtur vetëm një person, pra vepra është kryer nga një njeri. Ai ka gjuajtur nga afërsia me armë zjarri dhe menjëherë është larguar nga vendngjarja. Vijojnë masat operative me të cilat policia po tenton ta lokalizojë dhe ta identifikojë autorin e mundshëm. Në bisedë policore thirren më shumë persona, kryhen anketa si dhe ndërmerren masa të tjera operative”, tha Stefan Dimoski, Zëdhënës i SPB Ohër, shkruan TV21.TV

Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit do të dërgohet për autopsi, njoftuan sot nga Prokuroria Publike Themelore.

“Prokurori Publik i Prokurorisë Publike – Strugë, së bashku me një grup hetimor të Sektorit të Punëve të Brendshme – Ohër dje bëri ekspertizë në vendngjarje ku u vra pronari i restorantit. Sipas informacioneve fillestare, vrasjen rreth orës 17 e ka kryer një person i panjohur duke gjuajtur me armë zjarri në tarracën e restorantit “Aqua Park” në Strugë. Nga vendngjarja janë siguruar gjurmët dhe menjëherë janë dhënë për ekspertizë, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit do të dërgohet për autopsi. Në mënyrë intensive po ndërmerren masa dhe aktivitete për gjetjen e autorit të veprës penale”, nga Prokuroria Publike Themelore.

Sipas mjekëve, kur Bojku është sjellë në spital, ai veçse ka qenë i vdekur.

“Në të dukeshin plagë në kokë të shkaktuara nga armë zjarri. Ai veçse ishte në agoni, gjegjësisht në vdekje biologjike. Edhe pse me anesteziologun tentuam dhe ndërhymë menjëherë, nuk arriti të kthehej në jetë”, tha Ilmi Reçi, Kirurg.

Përndryshe Bojku është njohur edhe si “Bosi ballkanik i prostitucioni” ndërsa në fund ai u përfshi në biznes legal në turizëm dhe hotelieri. Në të kaluarën, për veprën penale “ndërmjetësim në prostitucion” ai vuajti dënim me burgim prej 3 vjet e 8 muaj që iu shqiptua nga Gjykata Themelore në Manastir në vitin 2003./21Media