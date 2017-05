Policia jep detaje rreth sulmit ndaj Xharrës

Policia e Kosovës me zyrtarët e saj kompetent, është duke kryer hetime intensive me qëllim të zbardhjes së sulmit ndaj Arbana Xharrës dhe sjelljes së personave të panjohur para organeve të drejtësisë, megjithatë, Policia nuk ka njoftuar se ka të dyshuar lidhur me këtë sulm.

Zyrtarë në Policinë e Kosovës, në një përgjigje, ka thënë rreth orës 01:18, Policia e Kosovës ka pranuar një informacion për një rast sulm fizik, i cili ka ndodhur në një lokacion në rrugën “Muharrem Fejza”, në Prishtinë.

“Policia e Kosovës menjëherë ka angazhuar Njesit Policore të cilat kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme policore, duke dalë në vendin e ngjarjes, nga ku është raportuar se viktimë e sulmit ka qenë A. Xh. Sipas informacioneve fillestare dyshohet se viktima është sulmuar fizikisht nga persona të panjohur deri më tani. Viktimës i është ofruar tretmani mjekësor në QKUK, të cilët kanë vlerësuar se gjendja e saj është stabile”, thuhet në përgjigjen e Policisë./21Media

