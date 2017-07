VMRO-DPMNE, theksuan se LSDM-ja dëshiron të ketë gjyqësor i cili nuk do ta përndjek Zoran Zaevin

“Politika dhe Qeveria nuk duhet të përzihen në gjyqësi ose në zgjedhjen e gjykatësve. Cilët gjykatës duhet, apo nuk duhet të jenë pjesë e sistemit gjyqësor, do të vendosin nga këshilli i gjykatësve” – Kështu deklaroi zv. kryeministri Bujar Osmani, gjatë prezantimit të planit 3-6-9 lidhur me reformat në drejtësi.

“Qeveria nuk do të ndërhy dhe nuk do të bëjë rizgjedhjen e gjykatësve , por këto kompetenca do ti rikthehen fuqishëm këshillit gjyqësor dhe këshilli nëpërmjet kritereve do të bëjë vlerësimin se cilët gjykatës nuk duhen të jenë pjesë e sistemit gjyqësor dhe cilët duhen”, tha Bujar Osmani, zv. kryeministër.

Ndryshe, në planin “3-6-9”, Qeveria e Maqedonisë në fushën e gjyqësorit parasheh të bëjë reforma në 13 pika. Ministri i Drejtësisë Bylent Salihi, tha se janë formuar edhe grupe punuese të cilat do të punojnë në përpilim dhe hartimin disa ideve ligjore.

“Ministria e Drejtësisë vetëm se e ka formuar Këshillin për ndjekjen e reformave në gjyqësor. Gjithashtu ka formuar edhe grupe punuese të cilët do të bëjnë përgatitjen dhe plotësimin e strategjisë në gjyqësor që Qeveria e Maqedonisë duhet ta miratojë deri në tetor të këtij viti. Gjithashtu ky grup do të formojë edhe nëngrupe të tjera të cilët do të punojnë në përpilimin dhe hartimin e disa ideve ligjore siç është shfuqizimi i ligjit për vërtetimin e fakteve dhe vërtetimit të masave disiplinore”, u shpreh Bylent Salihi, ministër i drejtësisë.

“Qeveria e LSD-së këron gjyqësor përmes së cilës, me an të “KATICAVE” të zgjedhur nga partia ti ndjek politikisht ata që nuk mendojnë njëjtë. Zaev dhe LSD-ja dëshirojnë që përmes gjyqësorit, në mënyrë të shpejtë dhe efektive, ta vendosin regjimin e tyre në Maqedoni”, tha Nevenka Stamenkovska, VMRO-DPMNE.

Plani 3-6-9 i shënon masat dhe aktivitetet të cilat duhet të zbatohen në tre, gjashtë dhe nëntë muajt e ardhshëm për ta çuar përpara vendin në procesin eurointegrues./21Media