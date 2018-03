Tahiri ka thënë se me mos votimin e demarkacionit është e sigurt se vendi shkon në zgjedhje

Tahiri ka thënë se me mos votimin e demarkacionit është e sigurt se vendi shkon në zgjedhje

Politikologu Ramush Tahiri ka komentuar ngjarjet e sotme në Kuvendin e Kosovës. Tahiri për rtv21.tv ka thënë se Kuvendi i Kosovës nuk po mund ta ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi për shumë arsyeje.

“Arsyet jane të shumta. Pa votat e Listës Serbe dhe të Lëvizjes Vetëvendosje koalicioni qeverises nuk i ka më shumë se 78 vota edhe nëse janë të gjithë prezent dhe votojnë për. Lista Serbe ashtu si edhe kur e votuan Qeverinë Haradinaj do te paraqes kërkesat ne formë marrëveshjeje të shkruar. Kjo për efekte politike e tjera nuk pritet te ndodhe sot por nesër”, ka thënë Tahiri.

Tutje politologu ka thënë se sot delegacioni i lartë i BE do të kthehet duarthatë nga Kosova.

“Pritet që ata të japin premtime konkrete për rrugën e integrimit të Kosovës në BE, por udhehecja e Kosovës nuk dëshiron të lidhet me demarkacionin e as me rezultatet e dialogut me Serbinë dhe formimin e Bashkësisë së Komunave me shumicë serbe. Ne elitat politike nuk ka vullnet që demarkacioni të votohet. Në partitë e koalicionit ka dallime për këtë çështje. Ratifikimi e forcon njërin grup ndërsa mos ratifikimi e forcon partinë tjetër të koalicionit”, ka thënë Tahiri për rtv21.tv

Po ashtu Tahiri ka thënë se me mos votimin e demarkacionit është e sigurt se vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare edhe për faktin se humbet përkrahja ndërkombëtare për një Qeveri që nuk mund t’i zgjidh çështjet kryesore.

“Listës Serbe dhe presidentit të Serbisë nuk dihet a i përshtaten zgjedhjet në Kosovë a jo. Duket se nuk i përshtaten se shtyhen të gjitha proceset dhe roli i listës serbe në qeverisjen e re nuk do të jet ky i tashmi. Për këtë besohet se kjo parti nesër do të jetë pro demarkacionit”.

Ndryshe Kuvendi ende është në pauzë dhe nuk dihet ende se kur do të filloj seanca për demarkacionin./21Media