Shoqëria civile dërgoi kritika ndaj qeverisë për transparencë të pamjaftueshme.

Kryetari i SHGM-së në Maqedoni, Naser Selmani tha se ka dallim mes qeverisë së tashme nga ajo e kaluara, por theksoi se partia qeveritare BDI ende po vazhdon të funksionojë si në periudhën kur ishte në pushtet me VMRO-DPMNE-në, shkruan tv21.tv

“Partneri juaj i koalicionit, BDI po sillet njëjtë si në kohën e VMRO-DPMNE-së”, tha Naser Selmani, kryetar i SHGM-së.

Vërejtje kishte edhe për ligjin për Agjencinë për shërbime audio dhe audiovizuale, darftligj i cili është dërguar në Kuvend dhe pritet që deri në fund të muajit të hyjë në procedura të votimit. Për SHGM në draftligji ka një dispozitë që kushtëzon financimin e RTVM-së ndërsa me këtë kufizon dhe pavarësinë e servisit publik.

“Në këtë mënyrë përziheni në autonominë institucionale të serverit publik. Në një dispozitë thoni se mund të jepni para për t’u pajisur me teknikë, ndërsa këtu thoni se do të realizohet nëse ka para. Largojeni atë dispozitë me kusht, do të realizohet nëse ka para. Për RTVM duhet të ketë para, nëse dëshirojmë servis publik profesional dhe të pavarur ju si qeveri duhet të siguroni para”, shtoi Selmani.

Në lidhje me këto vërejtje ministri pa portofol, i ngarkuar me komunikimin, llogaridhënien dhe transparencën, Robert Popovski tha se transparenca vlen për të gjithë dhe se ajo nuk mund të jetë në baza të partive politike. Ndërsa në lidhje me ligjin për financim të RTVM-së, Popovski tha se do të merren parasysh këto vërejtje dhe do të shikohet nëse mund të largohet ai nen që kushtëzon financimin e RTVM-së.

“Këtë vërejtje do ta dërgoj në nivelin më të lartë. Nëse flasim për koncept të një qeverie transparente dhe të hapur, kjo vlen për të gjithë, nuk vlen për vija partiake. Nuk është qëllimi që me ndonjë dispozitë ligjore dikush të gjejë hapësirë që të mos dërgojë pra dhe kjo do të ndikojë në pavarësinë e servisit publik. Kjo nuk mund të ndodhë. Edhe një herë po them do ta ri diskutojmë këtë”, tha Popovski.

Ministri u pyet edhe në lidhje me gjuhën shqipe, përkatësisht kur do të fillojë që qeveria të funksionojë në dy gjuhë. Popovski tha se problemi i vetëm në atë aspekt është mungesa e kuadrit dhe se me kohë do të zgjidhet.