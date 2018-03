Disa gjëra më pak të njohura për Duan

Portali i njohur NME, i cili publikon lajmet më të fundit rreth muzikës dhe këngëtarëve, në një artikull të kushtuar këngëtares Dua Lipa ka treguar për 10 fakte jo edhe aq të njohura për të, përcjell rtv21.tv

Ajo dhe një fanse e saj kanë të njëjtën tatu

Kur Dua ishte në Madrid një fanse kishte shkuar te ajo dhe i zbuloi se kishin të njëjtën tatu “ Angel” në krah.

Ajo është gjeniale në shqiptim

Jashtë këndimit Dua nuk mendon se ka shumë talente përveç shqiptimit, në këtë intervistë ajo shqipton fjalën “pterodactyl”.

Ajo ka punuar si nikoqire në një klub nate në Mayfari (Londër)

Emri i saj do të thotë (Dua) në Shqip

Gjithashtu raportohet se ajo kishte urryer emrin e saj kur kishte qenë e vogël

Ajo la shtëpinë në moshën 15 vjeçare

Dua prej shtëpisë së saj në Kosovë u zhvendos në Londër, për të ndjekur karrierën e saj në muzikë… “Gatimi dhe pastrimi … kjo ishte e vështirë,” tha Dua për NME vitin e kaluar. “Një gjë e tillë që me të vërtetë më bëri të rritem para kohës.”

Ajo shkoi në shkollën e njëjtë me Amy Winehouse

Ishte shkolla Sylvia Young Theatre School in Marylebone, London. Gjithashtu aty mësuan edhe artistë tjerë si Rita Ora, om Fletcher, and Little Mix’s Jesy Nelson.

Ajo mendonte se të luante basketboll do t’i ndihmonte të rritej

Si fëmijë Dua ishte vërtete e shkurtë dhe ajo luajti basketboll në mënyrë të provonte të zgjatej. Unë mendoja se do të më ndihmonte të rritem, por jo. Pastaj e ndala, dhe u rrita”

Bashkë me shoqërinë e saj e kishte sulmuar një polic

Talentin e ka të trashëguar nga familja

Babai i saj, Dukajin Lipa, kishte një grup rocku në Kosovë dhe ajo është rritur duke dëgjuar muzikën e tij. Dua ka thënë se kjo kishte ndikim në të . ( Ky portal ka postuar videon e konceritit të Duas në Prishtinë ku aty performon bashkë me Dukagjinin.)

Zëri i saj nuk ishte vlerësuar gjithmonë

Kur dua ishte 11 vjet ajo në shkollë mësuesja i tha se nuk mund të këndonte./21Media