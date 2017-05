Thomas Strakosha në një interivsitë ekskluzive për RTV21 ka folur për futbollin, shkollën familjen e detaje tjera

Thomas Strakosha portieri shqiptar ekipit të futbollit “Lazio”, ka shpalosur detaje se si e filloi karrierën e tij në futboll, po ashtu edhe ka kujtuar momente nga fëmijëria e tij. Strakosha ka thënë se familja e tij ishtë mbështjetja më e madhe e cila e ka drejtuar deri tek futbolli. “Mami, babi edhe vllai gjithmonë kishin besu te mua dhe prandaj unë kur isha i vogël 7 vjeçar më shumë se të tjerët ëndrra ime ishte të arrija nivele të larta, shkruan rtv21.tv

Po ai ka shtuar se me mësime nuk është se ka qenë aq i mirë. “Me shkollën isha pak keq nuk studiova shumë, mendjen e kisha vetëm për fundtbol prandaj. Po nuk them që të bëjnë gjithë çunat kështu duhet të studjojnë të shkojnë në shkollë, ka thënë ndër të tjerash Strakosha. Po ashtu ka shtuar se pavarësisht që me shkollë nuk ka arritur në nivelet më të larta nëna e tij ka psur besim në talentin e tij për ftuboll dhe e ka mbështetur./21Media

http://rtv21.tv/portieri-shqiptar-lazios-tregon-per-fillimet-e-karrieres/