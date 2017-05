Për profesionin e një astronome na tregon Pranvera

Për profesionin e një astronome na tregon Pranvera

Vëzhgimi i hapësirës qiellore mbi ndjenjën e së bukurës dhe madhores. Ne në mënyrë të pashmangshme, i perceptojmë objektet në hapësirë dhe kohë. Por, Pranvera vrojtimin e trupave qiellor tani më e ka pasion e profesion.

22 vjeçarja nga Vushtrria është themeluesja e klubit “Astronomy Outreach of Kosovo” që është programi më i lartë për shpërndarjen dhe popullarizimin e astronomisë në Kosovë.

Pranvera për rtv21.tv rrëfen si është të jesh një astronome “Interesimi im në fushën e Astronomisë është shfaqur qysh në fëmijëri dhe është shkencë e cila shumë pak zhvillohet në Kosovë, prandaj të jesh astronome nuk është edhe aq lehtë për një vend sikur Kosova, ngase astronomia është shkencë e cila mbështetet kryesisht në vrojtime përmes pajisjeve optike të cilat kushtojnë shtrejtë dhe rrallë gjenden në vendin tonë”, ka theksuar kryetarja e klubit “Astronomy Outreach of Kosovo”.

Natyrisht secili profesion i ka të metat dhe përparësitë e veta e për profesionin e një astronome na tregon Pranvera duke theksuar se e veçantë e këtij profesioni është se çdo ditë vërtetohet diçka e re, zbulohet diçka e re, është shkencë e mistershme dhe nganjëherë e pakapshme për trurin e njeriut.

E si e metë të këtij profesioni ajo ka thënë se duhet t’i përkushtosh shumë kohë vrojtimeve për të ardhur deri të një zbulim i caktuar.

Megjithatë, vullneti dhe dashuria ndaj astronomisë Pranverën shpesh e lë zgjuar tërë natën duke vrojtuar qiellin e yjet me teleskop.

Edhe pse Pranvera e pati vështirë të merret me këtë profesion pasi që i mungojnë literatura dhe pajisjet e ndryshme për vrojtim, por kjo nuk e ndal së ëndërruari dhe për t’i vënë ambicje vetës.

Pranvera tregon për dhuratën më të çmuar që e mori para gjashtë vitesh. “Ne vitin 2011, kam takuar një astronom nga Kroacia, përmes rrjetit social ‘Facebook’. Ai pasi pa interesimin tim të jashtëzakonshëm për astronominë, më dhuroi një Teleskop Reflektor 3 inch, që ishte dhurata më e çmuar që mora. Nga ai moment, gjithçka ndryshoi”, ka rrëfyer astronomja Hyseni.

Por, jo vetëm kaq, Pranvera Hyseni këtë vit është e ftuar ta përfaqësojë klubin “Astronomy Outreach of Kosovo” dhe Kosovën në konventën shkencore “Texas Star Party” në SHBA. E gjithashtu nuk do të mungojë edhe në “Spacefest” në Arizona, në të cilën pjesëmarrës do të jenë edhe 22 astronautë nga NASA dhe shumë figura publike.

E rruga e gjatë e Pranverës do ta dërgojë edhe në Universitetin e Harvardit për Astrofizike për të prezantuar zhvillimin e astronomisë në Kosovë gjatë dekadës së fundit. Pastaj do t’i vizitojë dy qendrat e NASA-s në Florida (Kennedy Space Center) dhe Alabama (Marshall Space Flight Center), shkruan rtv21.tv.

“Gjatë vizitës sonë në SHBA, do të kemi mundësinë të shohim Eklipsin e Plotë të Diellit, që do të ndodhë më 21 gusht 2017 dhe është i dukshëm vetëm nga SHBA-të. I gjithë ky udhëtim planifikohet të realizohet brenda katër muajve (18 Maj – 18 Shtator) dhe do të mundohem të prezantoj vendin tonë në mënyrën më të denjë”, ka shtuar kryetarja e klubit AOK.

Astronomja nga Kosova thotë se astronomia nuk është shkencë rigoroze por, kurioze.

“Ne te gjithë jetojmë dhe veprojmë në këtë botë, në këtë planet i cili udhëton rreth një ylli pa të cilin nuk do të mund të kishim jetuar, në mesin e gjithë këtyre trupave qiellor që çdo ditë i shohim tek ndriçojnë në qiellin tonë, a gjithmonë kemi qenë këtu? Nga kemi ardhur? Ku jemi duke shkuar? Cili është misioni ynë? A jemi të vetmit në Univers? Jo vetëm astronomët duan përgjigje për këto pyetje, të gjithë ne duam! Prandaj, keep looking up!”, ka porositur Pranvera.

Përgjatë këtyre viteve, klubi “Astronomy Outreach of Kosovo” ka përfaqësuar Kosovën në konferenca të ndryshme në Evropë dhe Australi. AOK, ka realizuar mbi 80 aktivitete në mbarë Kosovën, duke vizituar shkolla dhe qytete të ndryshme e duke iu ofruar nxënësve dhe qytetareve të vrojtojnë objektet qiellore përmes pajisjeve që zotëron klubi dhe janë shpërndarë mbi 7 mijë palë syze solare falas./21Media

http://rtv21.tv/pranvera-hyseni-perfaqesuese-e-denje-e-kosoves/