"U bonën shumë kopje, kështuqë dashtëm me bo diçka më ndryshe”

Instrumentalet e grupit Babo Darabuka janë ndër më të pëlqyerat. Por kësaj radhe ky grup bashkë me DJ Benity kanë sjellë një projekt më ndryshe të titulluar “Habibi”. Ata për herë të parë vijnë edhe si vokalista. Albani dhe Mohamadi bashkë me DJ Benity kanë folur për këtë projekt në emisionin “1 kafe prej shpisë”, në RTV 21.

Mohamad tha se pavarësisht se deri më tani kanë publikuar instrumentale të cilat janë pëlqyer, problemi i tyre ka qenë se nuk kanë mundur të mbahen mend. “ Na si grup kem vendos me shti njëfarë teksti shumë të shkurtë, bile të paktën me mbajt në mend”, tha Mohamad, shkruan rtv21.tv

Kurse Albani tregoi se pavarësisht se kanë pasur projekte me këngëtarë tjerë, e kanë parë më të arsyeshme që këtë klip ta realizojnë vetëm. “Edhe me bo një ndryshim pak se u bonën shumë , kushtimisht shumë kopje, kështuqë dashtëm me bo diçka më ndryshe”.

Në anën tjetër DJ Benity pranoi se në fillim ishte pak skpetik për këtë ide, por tani është i knaqur me projektin./21Media