Gjermania kundërshton doganat për automjetet e prodhuara në BE

Ministrja gjermane e Ekonomisë, Brigitte Zypries, ka bërë thirrje për përmbajtje, pasi që Presidenti amerikan, Donald Trump, kërcënoi se do të vendos dogana për automjetet e prodhuara në Bashkimin Evropian.

Zypries tha se shpreson se presidenti Trump do të dëgjoi zërat e shumtë të arsyes në vendin e tij dhe se do të ndërroi mendje dhe shtoi se Trump po e dëshiron një lojë, nga e cila askush nuk do të del fitimtar.

Ajo me këtë rast qartësoi se doganat shtesë për prodhimet e reja mund të rrezikojnë tregtinë e lirë dhe përparimin.

Tramp javën e kaluar nëpërmjet një porosie në Twitter kërcënoi Bashkimin Evropian me doganë për automjete, nëse unioni rrit tatimet për kompanitë amerikane.

“Nëse Bashkimi Evropian dëshiron që edhe më tutje të rrit tatimet edhe ashtu të mëdha dhe të vendos pengesa të reja për kompanitë amerikane, të cilat bëjnë biznes në Evropë, atëherë edhe Washingtoni do të vendos tatime për automjetet e tyre, të cilat vijnë në Amerikë”, shkroi Trump.

Grindja tregtare filloi më 1 mars, kur Trump paralajmëroi tatime më të mëdha për çelik dhe alumin, për të mbrojtur industrinë vendase./21Media