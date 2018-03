Thaçi tha se Brovina do të shërbejë gjithmonë si shembull se si duhet të mbrohen të drejtat e njeriut

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi sot ia ka ndarë dekoratën presidenciale jubilare të dhjetëvjetorit të pavarësisë humanistes, Flora Brovinës.

Thaçi është shprehur se Brovina kontribuoi shumë në emancipimin e gruas shqiptare.

”Me përkushtimin e një gruaje atdhetare dhe me angazhimin e pandalshëm të një humanisteje, Flora Brovina u kujdes gjithmonë për qytetarët dhe kontribuoi shumë në emancipimin e gruas shqiptare para dhe pas luftës. Për kontributin e çmueshëm, sot deputeten Brovina e dekorova me Medaljen Presidenciale Jubilare të dhjetëvjetorit të pavarësisë. Ajo do të shërbejë gjithmonë si shembull sesi duhet të mbrohen të drejtat e njeriut dhe të drejtat e grave.”, ka shkruar Thaçi në facebook.

Për dhjetëvjetorin e pavarësisë së Kosovës, presidenti Hashim Thaçi ka ndarë mirënjohje për shumë personalitete të ndryshme të vendit, e që disa prej tyre edhe i kanë refuzuar./21Media