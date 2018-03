Dokumenti i nënshkruar ndërmjet dy vendeve do të procedohet në Kuvend

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zbuluar para gazetarëve marrëveshjen e përbashkët për Demarkacionin, me kryeministrin e Malit të Zi, Dushko Markoviq.

Ka thënë se me Markoviqin janë pajtuar që të ratifikohet në Kosovë kjo marrëveshje dhe se me ratifikimin e kësaj marrëveshje do të respektohen parimet për marrëveshjen e nënshkruar më herët.

Thaçi tha se dokumenti i nënshkruar ndërmjet dy vendeve do të procedohet në Kuvend.

“Republika e Kosovës dhe Mali i Zi me vullnet të mirë duke respektuar pavarësinë e dy shteteve, do t’i bëjë të gjitha përpjekjet për të ratifikuar marrëveshjen e Demarkacionit me Malin e Zi. Palët pajtohen se gjatë këtij procesi, trupi i përbashkët punues do të identifikojë dhe adresojë mos marrëveshjet potenciale gjatë shënimit të kufirit sipas kësaj aneks-marrëveshje. Trupi i përbashkët punues në mënyrë specifike do të rishiqojë dhe korrektoj në veçanti sektorët Çakorr dhe Kullës së Zhgebit dhe eventualisht pikave të tjera”, tha midis tjerash Presidenti.

Thaçi tha se kjo deklaratë është përpiluar në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze në rast të ndonjë mosmarrëveshje./21Media