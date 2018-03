Presidenti Thaçi dhe presidenti Pahor do të dalin për deklaratë

Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor sot do të qëndrojë për vizitë në Kosovë. Presidenti Pahor do të takohet me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin.

Zyra për media e Presidencës ka bërë publike edhe agjendën e takimeve të presidentit Thaçi me homologun e tij nga Sllovenia.

Në orën 15:00 për presidentin slloven do të bëhet pritje ceremoniale në sheshin “Ibrahim Rugova” ku pas kësaj do të ketë një takim të përbashkët të të dy delegacioneve, ndërsa në orën 16:10 është paraparë deklaratë për media e dy presidentëve.

Ndërkaq, të martën Kuvendi i Kosovës për nderë të presidentit të Sllovenisë do të mbajë seancë solemne.

Vizita e Pahor-it është në kuadër të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ndërsa vizita e tij është e para pas asaj që në prillin e vitit 2016 e ka bërë presidentja kroate, Kolinda Grabar Kitaroviq.