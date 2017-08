Çeferin do të ketë takime edhe nga krerët e shtetit të Kosovës

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Çeferin arriti në Aeroportin Ndëkombëtar të Prishtinës. Ai sot do të vizitojë Federatën e Futbollit të Kosovës (FFK), ku do të pritet nga kreu i kësaj federate, Fadil Vokrri me bashkëpunëtorë.

FFK dhe Kosova është e nderuar me këtë vizitë të njeriut të parë të UEFA-s, duke marrë për bazë që kjo është vizita e tij e parë në rajon prej kur është zgjedhur president i UEFA-s, si dhe kontributi i tij i jashtëzakonshëm në pranimin e FFK-së në UEFA dhe FIFA sa ishte kryetar i FF të Sllovenisë.

Gjatë kësaj vizite presidenti Çeferin do të jetë i shoqëruar edhe nga tre zyrtarë të UEFA-s./21Media