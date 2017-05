Do të takohet me homologun e tij dhe personalitete tjera

Do të takohet me homologun e tij dhe personalitete tjera

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi pas vizitës në Jordani, mbrëmë ka udhëtuar për në Austri, ku do të ketë takim me homologun e tij, Alexander Van der Bellen, me të cilin do të bashkëbisedojë për zhvillimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve dypalëshe.

Gjatë qëndrimit në Austri, presidenti Thaçi do të takojë edhe personalitete tjera politike e kulturore./21Media

http://rtv21.tv/presidenti-ne-austri/