Zeka kishte thënë që seanca e parë konstituive të mbahet më 4 gusht

Zeka kishte thënë që seanca e parë konstituive të mbahet më 4 gusht

Deputeti në radhët e Nismas, Milaim Zeka sot përmes një postimi në “Facebook” ka ironizuar lidhur me datën e seancës konstituive, ai thotë se ka gjasa të bojkotojë seancën konstituive të thirrur nga presidenti Hashim Thaçi, që do të mbahet më 3 gusht.

“Thaçi cakton seancen me 3 “perinat” timin E pata paralajmeruar seancen e pare me daten 4 gusht. Presidenti, ne shenje “hakmarrje” ndaj meje, e caktoi per daten tre. Ka shume gjasa qe edhe une t’i hakmirrem, edhe ta bojkotoje seancen e kesaj date… Ta shohim se çfare zhvillimesh do te kete deri me 3 gusht…”, ka shkruar ai./21Media