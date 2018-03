“Ajo karrierën e zhvilloi bashkë me emrin dhe flamurin e Kosovës”

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka dekoruar këngëtaren Rita Ora me Medaljen Presidenciale Jubilare të dhjetëvjetorit të pavarësisë, për kontributin e saj të pazëvendësueshëm në promovimin e Kosovës nëpër botë.

“Në këto dhjetë vjet pavarësi, Rita Ora ka qenë imazh i Kosovës kudo në botë. Ajo karrierën e zhvilloi bashkë me emrin dhe flamurin e Kosovës. Performimi i saj para mbi 300 mijë qytetarëve mbrëmë ishte një rikthim i gëzimit dhe emocioneve të 17 shkurtit 2008.Për kontributin e saj të pazëvendësueshëm në promovimin e Kosovës nëpër botë, unë mbrëmë e kam dekoruar Rita Orën me Medaljen Presidenciale Jubilare të dhjetëvjetorit të pavarësisë. Faleminderit Ritë. Jemi krenar me ty”, ka shkruar ai në Facebook.

Rita Ora ishte dje në Kosovë për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë. Ajo perfomoi në konceritn për nder të këtij përvjeori jubilar. Koncerti mblodhi mijëra njerëz në sheshet e Prishtinës.

Ora u prit edhe nga kryeministri Ramush Haradinaj, i cili i dhuroi asaj hartën e Kosovës./21Media