Çeferin do të ketë takime edhe nga krerët e shtetit të Kosovës

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Çeferin, sot do të vizitojë Federatën e Futbollit të Kosovës (FFK), ku do të pritet nga kreu i kësaj federate, Fadil Vokrri me bashkëpunëtorë.