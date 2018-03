Pas deklaratës së Ramës, reagoi Princi Leka

Princ Leka ka reaguar pas deklaratës së djeshme të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Ramës në seancën solemne për pavarësinë e Kosovës se Kosova dhe Shqipëria në të ardhmen mund të kenë një president, simbol të unitetit kombëtar.

Lidhur me deklaratën e Ramës, Leka është shprehur se Bashkimi kombëtar ka qenë dhe do të jetë ëndërra dhe përpjekja e familjes mbretërore.

Sipas tij, kjo do të ishte logjika e stabilitetit real, traditës dhe prosperitetit të vërtetë.

”Bashkimi Kombëtar ka qenë, është dhe do të jetë ëndrra dhe përpjekja e Familjes Mbretërore brez pas brezi, madje edhe kur nuk guxonte askush tjetër ta artikulonte! Realizimi arrihet me Kurorën Mbretërore në dy shtete si simbol i këtij uniteti. Kjo do të ishte logjika e stabilitetit real, traditës dhe prosperitetit të vërtetë, siç e sugjerojnë shembujt e padiskutueshëm të suksesit në vendet më të zhvilluara”, ka shkruar Leka në facebook.

Ndryshe, rreth deklaratës së Edi Ramës pati shumë reagime, në mesin e të cilave ishte edhe ajo e shefit të grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hotit, i cili deklaratën e Ramës e ka quajtur mungesë respekti për aspiratat e kosovarëve për shtet te pavarur./21Media