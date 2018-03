Kur shakaja bëhet realitet

Ka shumë emra të çuditshëm të foshnjave rreth e rrotull botës, por kjo është në fakt një lloj bukurie. Dy prindër të rinj, foshnja e të cilëve ka lindur gjatë eklipsit të fundit, vendosen ta emërojnë fëmijën e tyre në nder të ngjarjes astronomike.

Eubanks dhe bashkëshorti i saj Michael kishin bërë shaka për të emëruar vajzën e tyre “Eclipse”, por që kur ajo nuk pritej deri më 3 shtator, ata vendosën të shkonin për ta vrojtuar eklipsin. Kur Eubanks filloi të kishte kontraktimet ditën e eklipsit, ata duhej të lënë mënjanë planet e tyre të shikimit të qiellit dhe të nxitonin në spital. “Ne e kuptuam se shaka-ja jonë për emrin e saj do të bëhej realitet”, tha Michael.

Në 8:04 AM, Eubanks lindi një vajzë të vogël dhe çifti vendosi ta pagëzojë “Eclipse”, shkruan rtv21.tv.

Eclipse, së bashku me të gjitha foshnjat e tjera të lindura në spitalin e Greenville atë ditë, morën një veshje me një diell të qeshur e me syze dielli./21Media