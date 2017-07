Teksasi me masa për ndëshkimin e nxënësve të padëgjueshëm

Tri shkolla në shtetin amerikan, Teksas, janë pajtuar që të përdorin rrahjen si formë për ndëshkimin e nxënësve të padëgjueshëm, raportuan mediat.

Siç u theksua, bëhet fjalë për shkolla, në të cilat ndjekin mësimet nxënësit prej katër deri 18 vjeç.

Për ndëshkimin e nxënësve ekzistojnë rregullore të qarta. Mësimdhënësit mund të përdorin shkopin e drurit për të ndëshkuar nxënësit e padëgjueshëm, transmeton rtv21.tv

Secili nxënës do të merr një goditje ndëshkuese për çdo shkelje që bën, si për shembull për shkak të shkeljes së rregullave të sjelljes në klasë apo për injorim të mësimdhënësit.

Siç raportuan mediat, prindërve do t’i dërgohet një pyetësor, të cilin ata duhet ta plotësojnë dhe në të cilin do t’iu shtrohet pyetja se a dëshirojnë që fëmijët e tyre të ndëshkohen në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë do të ndëshkohen vetëm fëmijët, prindërit e të cilëve pranojnë këtë formë të ndëshkimit për fëmijët e padëgjueshëm./21Media