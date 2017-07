Kryeqytetit i është shtuar parku "Heroinat" përballë Newborn-it

Qytetarët e Prishtinës nga tani e tutje do të kenë edhe një park më shumë. Përballë NEWBORN-it do të jetë hapësira e re gjelbëruese e cila do ta ketë emrin parku “Heroinat”.

Vetëvendosje lajmin e ka bërë të ditur përmes një video-je të shpërndarë në Facebook, shkruan rtv21.tv

“Prishtina është bërë edhe me një park të ri. Kryeqytetit i është shtuar parku “Heroinat” përballë Newborn-it. Qeverisja jonë në Prishtinë është angazhuar vazhdimisht për ta përmirësuar ambientin, duke ruajtur gjelbërimin dhe duke rritur hapësirat gjelbëruese. Sot, Prishtina ka 1 milionë metra katrorë hapësirë gjelbëruese”, shkruan në faqen zyrtare të Vetëvendosjes./21Media