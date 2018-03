Drita “ngrin” Feronikelin

Prishtina e ka mposhtur Llapin, me rezultat 2-0, të dielën në “Shahin Haxhislami” te Pejës, në derbin e javës së 19-të, në hapje të pjesës së dytë të garave.

Ballafaqimi mes dy skuadrave kryesore në garën për titull të kampionit, i ka takuar prishtinasve, të cilët me një gol te Bozhoviq (2’) dhe një autogol te Egzon Shabani (69’), arkëtuan tri pikë të mëdha në garën për kreun e tabelës, pasi që tani skuadra e Mirel Joses merr kreun e tabelës me 35 pikë, një më shumë së Llapi. Ndërkohë, derbi tjetër i kësaj xhiro mes Dritës dhe Feronikelit është mbyllur me fitoren e gjilanasve prej 1-0. Fidan Gërbeshi (52’), realizoi nga pika e bardhë për fitoren e skuadrës së Bekim Isufit, skuadër kjo që bën hapin gjigant në garën për majat e tabelës.

Trepça ’89 ka startuar me fitore në pjesën pranverore, duke mposhtur Vëllaznimin, me rezultat 1-0, në “Riza Lushta” te Mitrovicës. Shpëtim Idrizi (49’), me një super-gol ua siguron pikët e plota mitrovicasve, duke bërë një hap të madh në garën për kreun e tabelës.Drenica dhe Besa e Pejës ndan pikët, duke luajtur baras 2-2, në “Bajram Aliu”. Genc Gamiti e Peposhi shënuan nga një gol për drenicasit, kurse, për një pikë të pejanëve u përkujdesën Shkëmbim Salihi (2’) dhe autogoli i Azem Bejtës.Me fitore stinorin pranverore e ka nisur edhe Liria e cila para publikut të tyre mundën Vllazninën, me rezultat 2-1. Magani shënoi dygolësh për prizrenasit, derisa Miftaraj realizoi për skuadrën nga Pozhorani.

