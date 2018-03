Prishtina e ka fituar derbin e madh kundër Trepçës ’89, me rezultat 2-0, të shtunën në “Shahin Haxhiislami” të javës së 21-të të elitës së futbollit tonë

Prishtina e ka fituar derbin e madh kundër Trepçës ’89, me rezultat 2-0, të shtunën në “Shahin Haxhiislami” të javës së 21-të të elitës së futbollit tonë

Kryeqytetasit kanë marr tri pikë të mëdha në duel me kampionët në fuqi, dhe duke u rikthyer në krye të tabelës. Në një ndeshje tejet të rëndësishme në garën për kreun e tabelës, skuadra e Prishtinës doli e suksesshme në duel me “Minatorët”.Gouthier Makenda (41’), zhbllokoi ndeshjen, duke kaluara skuadrën “bardhekaltër” në epërsi prej 1-0, rezultat më të cilin skuadrat shkuan në pushim.Ndërkohë, në fraksionin e dytë, prishtinasit shënuan edhe golin e dytë më ane te Bozhoviq (57’). Duhet cekur se Trepça ’89 nga minuta e 75-të mbeti më një lojtarë më pak në terren pasi u “skuq”, Festim Krasniqi.Pas kësaj fitore, Prishtina rikthehet në krye të tabelës me 39 pikë, dy më pak se Drita e cila është e dyta, kurse, Trepça ’89 renditet e pesta me 33 pikë të grumbulluara.

Ndërkohë, Flamurtari ka arritur fitore të madhe dhe tejet të rëndësishme kundër Llapit, me rezultat 2-1.Llapjanët pas një çerek lojë kaluan në epërsi përmes Dardan Jasharit. Ndërkaq, në finish të pjesës së parë nikoqirët me ane te Mendes (41’) barazuan shifrat në 1-1, kurse, për pushim të qetë për kuqezinjtë e Prishtinës u përkujdes Alban Shilova (44’), i cili realizoi golin e fitores për Flamurtarin, e cila po “lufton” për t’i ikur zonës së rrezikshme.

Flamurtari me fitoren kundër Llapit arrin në kuotën e 14-të pikëve aq sa ka edhe Besa në pozitën e 10-të, kurse, Llapi renditet e treta me 34 pikë të grumbulluara.

Vala Superliga /

Java e 21-të

Rezultate

tFlamurtari – Llapi 2-1

Prishtina – Trepça ’89 2-0

DjeLiria – Feronikeli 1-0

Drita – Vëllaznimi 1-1

Të dielën takohen:Drenica – Gjilani

Të hënën takohen:Vllaznia – Besa