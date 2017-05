Problemi: Kush do të menaxhojë me spitalin e kryeqytetit!?

Prishtina edhe më tutje mbetet qyteti i vetëm në Kosovë pa spital të vetin. Komuna e Prishtinës pret ligjin e Prishtinës për të marr kompetenca ne menaxhimin e spitalit te ri, kurse Ministria e shëndetësisë konsideron se nuk është bërë kërkesë nga komuna për spitalin e ri. Problemi qëndron në atë se kush do të menaxhojë me spitalin e Prishtinës që nuk ekziston as në letër projekti./21Media

