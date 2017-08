Katedralja ka kupolen e famshme e cila është me e madhja dhe më e njohura në botë, pa struktura mbajtëse

Rradhë të gjata të turisteve janë në Firence të Italisë, në sheshin “Piaza Del Duomo” turistët pasi kanë blerë biletën me çmim 30-50 € presin me orë të tera për te vizituar objektin me të rëndësishëm në Toskanë, Katedralen e stilit Romako Gotik “Santa Maria Del Fiore” “Shenjta Mari e Lules”.

Ndërtimi i Katedrales ka filluar në 1296 dizajnuar nga Arnolfo di Cambio ndërsa u kompletua ne 1436 nga inxhinieri Filippo Brunelleschi,shkruan rtv21.tv

Katedralja ka kupolen e famshme e cila është me e madhja dhe më e njohura në botë, pa struktura mbajtëse. Kupola është kryevepër e arkitektit Filippo Brunelleschi dhe është interesant fakti se si ka arritur të ndërtojë një kryeveper aq të madhe pa struktura mbajtese, sekret ky te cilin e mori me vete në varr./21Media