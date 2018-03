Taulant Kryeziu ka dhënë sqarimin e tij për procedurat e liberalizimit të vizave

Eksperti i Integrimeve evropiane, Taulant Kryeziu përmes një postimi në llogarinë e tij zyrtare “Facebook” ka sqaruar procedurat për liberalizimin e vizave për Kosovën.

“#LiberalizimiVizave

Sa i përket procedurës se vendimmarrjes ne procesin e Liberalizmit te vizave, rregullorja Këshillit 539/2001, kërkon bashkëpunimin e tre institucioneve të BE-së: Komisioni Evropian, Parlamentit Evropian dhe Këshillit.

Komisioni Evropian është i vetmi institucion që ka të drejtë të propozojë amendamente në Rregulloren e Këshillit 539/2001. Traktati i Lisbonës nuk ka ndryshuar asgjë në këtë drejtim. Kjo do të thotë se Komisioni është institucioni qe bene propozimin legjislativ nëse Rregullorja duhet të ndryshohet. Në rastin e udhëtimit pa viza për Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë, Komisioni ka lëshuar propozimin e tij më 15 korrik 2009, dhe për Shqipërinë dhe Bosnjën në 27 Maj 2010.

ARSYETIMI: Proceset vendimmarrëse janë përcaktuar në Traktatin e BE-së . Sipas Traktatit të Lisbonës , neni përkatës është 77 ( 2 ) . Sipas Traktatit vjetër , artikujt përkatëse ishin 62 (2) ( b) ( i) dhe 67 (3). Shih versionet e konsoliduara të Traktatit për Bashkimin Europian dhe të Traktatit themelues të Komunitetit Evropian

Këshilli i BE-së, ku të gjithe 28 shtetet anëtare të BE-së janë të përfaqësuara, duhet të miratojë amendamentin e propozuar. Para hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, Këshilli ka qene organi i vetëm që miratonte amendamentin e propozuar, me një votim me shumicë të cilësuar. Për Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë, ai e bëri këtë më 30 nëntor 2009. Tani, nën Traktatin e Lisbonës, Këshilli ndan fuqinë e saj legjislative në mënyrë të barabartë me Parlamentin Evropian (dhe vazhdon të votojnë me shumicë të cilësuar). Ai votoi për heqjen e regjimit të vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën më 8 nëntor 2010.

ARSYETIMI: Çdo shtet anëtar ka në mes të 3 dhe 29 vota . Numri i votave afërsisht korrespondon me popullatën , por është peshuar në favor të shteteve më të vogla . Normalisht , ekziston një numër total prej 345 votash dhe një propozim që kërkon një shumicë të cilësuar ka nevojë për 255 vota për t’u miratuar . Megjithatë, në rastin e ndryshimit të Rregullores së Këshillit 539/2001 , Ireland ( 7 vota) dhe Britania e Madhe ( 29 vota) nuk votojnë . Këto dy vende kanë vendosur për të ruajtur kontrollin kufitar , kështu ata nuk janë pjesë e zonës Shengen .

Pra , votimi me shumicë të kualifikuar për një propozim për ta amendamentuar Rregulloren e Këshillit 539/2001 duhet te ketë 228 prej 309 vota . Të 228 votat duhet të vijnë nga të paktën 12 vende anëtare , dhe çdo shtet anëtar mund të kërkojë verifikimin se shumica e kualifikuar përfaqëson të paktën 62% të popullsisë së përgjithshme të BE-së , pa Irlandë dhe në Mbretërinë e Bashkua

Votat e 5 vendeve ne Keshill qe nuk e kane njohur vendin tone jane keshtu: Greqia(12),Spanja(27),Qipro(4),Sllovakia(7),

Rumania (14)= 64-309=245, ndersa Kosoves i duhen 228, qe i bie se keto pese vende qe nuk kane njohur Republiken e Kosoves nuk mund te bllokojne procesine vendimmarres ne Keshill.

Parlamenti Evropian tani është bashkë-vendimmarrës në pozitë të barabartë me Këshillin. Më parë, Parlamenti kishte vetëm fuqi konsultative para se Këshilli te votonte, por Këshilli nuk ishte i detyruar nga opinioni e Parlamentit.

Parlamenti ka lëshuar opinionet e veta jo-detyruese ne rastin e propozimit të vizave nga ana e Komisionit për Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë më 12 nëntor 2009.

Tani procedurën e vendimmarrjes quhet “procedura e zakonshme legjislative”. Kjo do të thotë se propozimi legjislativ shkon përmes një ose dy leximeve. Në qoftë se dy trupa nuk mund të bien dakord edhe pas dy leximeve, ajo shkon ne komision të pajtimit, i cili përpiqet të hapë rrugën për miratim. Në rastin e udhëtimit pa viza për Shqipërinë dhe Bosnjën, ishte vetëm një lexim. Parlamenti Evropian votoi më 7 tetor 2010, dhe Këshilli më 8 nëntor 2010.

Nga 751 deputet ne Parlamentin Evropian nga vendet qe nuk e kane njohur Kosoven eshte keshtu: Greqia (21), Spanja(54),Qipro (6),Sllovaki (13), Rumani(32)=126 nga 751, qe i bie se edhe nese pese vendet mosnjohese jane kunder nuk mund te bllokohet vendimarrja as ne PE”, ka shkruar Taulant Kryeziu.