Osmani: Pas shqipës vijon çështja e emrit

Procesi i Berlinit për qeverinë Zaev konsiderohet si një hallkë e rëndësishme që do t’i mundësonte Maqedonisë lehtësimin e zgjidhjes së pyetjeve të hapura me fqinjët. Zëvendëskryeministri për çëshjte europiane Bujar Osmani, do të udhëtojë për në Gjermani, për të kërkuar kyçjen aktive të Berlinit zyrtar në bisedimet me Greqinë për problemin me emrin. Osmani theksoi se qeveria tanimë duhet t’i përkushtohet vetëm çështjes së emrit, pasi nënshkroi marrëveshjen për fqinjësi të mirë me Bullgarinë, shkruan TV21.TV

“Ne përfunduam dy çështje madhore çështjen e gjuhës dhe marrëveshjen me Bullgarinë. Tani kemi energji të përqendrohemi në çështjen e emrit. Presim që në këtë rrugë të kemi më shumë miq dhe për këtë është i gjithë aktiviteti i kësaj Qeverie në komunikim me të gjithë shtetet, por edhe me fqinjin tonë jugor dhe me fqinjët e tjerë”, u shpreh Bujar Osmani, zv. kryeministër.

Zv. kryeministri Osmani, kërkoi që Procesi i Berlinit të konsiderohet si shumë serioz pasi u vlerësua si proces i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

“Procesi i Berlinit nuk është alternativ e zgjerimit, por është platformë që mundëson këto shtete më leh të bëhen anëtare e Bashkimit Evropian dhe ky takim sot është në koordinim në vij të asaj ide dhe për bashkërenduar aktivitetet tona”, shtoi Osmani.

Me kryesimin e Bullgarisë në Bashkimin Evropian, Osmani shpreson se agjenda e zgjerimit do të futet shumë shpejt në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ndryshe gjatë ditës së nesërme, Osmani do të realizojë takime me Mihail Rot, Ministër Shtetëror për Evropë në Ministrinë Federale për Punë të Jashtme dhe Andreas Gis, Drejtor për bashkëpunim zhvillimor, në Ministrinë për Ekonomi dhe bashkëpunim zhvillimor të Gjermanisë. Në fokus të bisedimeve do të jetë dinamika e realizimit të masave të Planit 3-6-9, si dhe mundësitë për mbështetjen gjermane lidhur me zbatimin e tyre./21Media