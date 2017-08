Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi“ për tremujorin e dyte të vitit

Kështu Në tremujorin e dytë të vitit 2017 indeksi i çmimeve të prodhimeve blegtorale ka rritje për 3.94 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016. Indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore ka rënie për – 6.39 % në tremujorin e dytë të vitit 2017 krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016. Indeksi total i prodhimeve bujqësore ka rritje për 0.16 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016./21Media