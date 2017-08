Tani që informacioni për shëndetin dhe të ushqyerit publikohet në televizion, radio dhe në internet, njerëzit kanë mundësinë të jenë më të informuar

Ky hulumtim tregon se pluhuri i kanellës është efektiv në reduktimin e simptomave të dhimbjes nga periodat (dysmenorrhea primare).

Botuar në Journal of Clinical and Diagnostic Research dhe titulluar “Efekti krahasues i kanellës dhe Ibuprofen për trajtimin e dysmenorrhea primare: një gjyq klinik i rastësishëm i dyfishtë i verbër”, studiuesit iranianë vlerësuan efektin e 420 mg kanellës (Cinnamomum zeylanicum) dhe 400 mg ibuprofen, në tri grupe prej 38 femrash. Si intensiteti dhe kohëzgjatja e dhimbjes u monitoruan në të gjitha grupet, me rezultatet e raportuara si më poshtë:

“Nga 4 orë pas pirjes, nuk kishte dallime statistikisht të rëndësishme midis kanellës dhe grupit të ibuprofenit Nga tetë orë pas ndërhyrjes, shkalla e dhimbjes mesatare në grupin e kanellës ishte dukshëm më e ulët se sa grupi i dytë. Ndryshe nga ibuprofen, përdorimi i kanellës për dhimbje nuk vjen me asnjë rrezik kardiotoksik. Përkundrazi, është e njohur ulë presionin e gjakut dhe sasinë e sheqerit në gjak, të cilat mundësojnë mbrojtje kundër sëmundjeve kardiovaskulare”-shkruhet në raport.