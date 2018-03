Idetë që preken majat e kreativitetit

Projekti që lejon njerëzit të ri-përdorin gjerat që gjenden rreth shtëpisë për të krijuar diçka interesante në vend që t’i hedhin janë mahnitëse.

Projektet me një titull vetë-sqarues (DiWHY) po grumbullon fatin më të keq dhe ato projekte janë kaq të pabesueshme. Vështirë t’i ketë shkuar në mendje dikujt për të realizuar projekte të tilla. Me këto projekte mund të ndiheni si Leonardo Da Vinci, transmeton rtv21.tv.

Secili projekt është më i veçantë se tjetri duke filluar me një abazhur të veçantë i krijuar me syze, pastaj thikat e vendosura në libra e vetura të mbuluara me monedha metali, të gjitha këto vijnë si projekte paradoksale./21Media