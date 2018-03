Prokurori Special, David Schwendiman përfundon mandatin e tij në Zyrën e Prokurorit të Specializuar në fund të muajit mars

Prokurori Special, David Schwendiman përfundon mandatin e tij në Zyrën e Prokurorit të Specializuar në fund të muajit mars

Schwendiman, Prokurori i cili kishte për detyrë hetimin e krimeve të luftës të kryera në Kosovë, do të largohet nga Prokuroria Speciale më 31 mars 2018, kur emërimi i tij të përfundojë.

“Kjo duhet të ndodhë sepse administrata amerikane nuk është në gjendje të tejkalojë statusin tim si një pensionist i thirrur përsëri në shërbim – diçka që ligji nuk do të më lejojë të ndryshojë pavarësisht se sa unë mund të dëshiroj të qëndroj”, tha Schwendiman në deklaratën e bashkangjitur.

Në deklaratë Schwendiman bëri të qartë se ai nuk dha dorëheqjen dhe as nuk u lirua nga detyrat e tij dhe se largimi i tij i menjëhershëm nuk sinjalizoi një ndryshim në politikën apo angazhimin për punën e Prokurorisë së Specializuar nga ana e SHBA-së apo Bashkimit Evropian ose bashkësisë ndërkombëtare në tërësi.

“Përkundrazi, shpejtësia me të cilën Bashkimi Evropian është përgjigjur për të filluar kërkimin për një prokurori të ri të specializuar, tregon fuqinë e mbështetjes së saj – ashtu si përgjigja universale ndaj përpjekjeve për shfuqizimin e ligjit që krijoi Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorisë Speciale vetëm disa javë më parë demonstroi zgjidhje dhe mbështetje ndërkombëtare për ne, “tha ai.

Schwendiman shpjegoi se: “Pesha e rëndë në çdo zyrë të prokurorisë është bërë nga njerëzit në zyrë dhe jo nga ekzekutivi që e çojnë atë”, duke shtuar se kjo nuk do të ndryshojë në Zyrën e Prokurorisë Speciale.

“Puna ime si Prokuror Special është të vendosë politikën dhe të udhëheqë punën dhe të sigurojë që ata që bëjnë punën kanë burimet dhe mbështetjen që kanë nevojë për ta bërë atë”, tha z. Schëendiman, duke vënë në dukje se ai e kishte vënë Zyrën e Prokurorit Specialist një kurs të qëndrueshëm; ndihmoi rekrutimin e një stafi të jashtëzakonshëm; ndihmoi që zyra të fitonte burimet e nevojshme; dhe ka punuar me bashkësinë ndërkombëtare për të marrë mbështetjen e nevojshme për të bërë punën.

Kwai Hong Ip, Zëvendës i Z. Schwendiman, do të marrë përsipër Prokurorinë e specializuar, duke siguruar kështu vazhdimësi.

Schwendiman gjithashtu kishte një mesazh shumë të qartë në lidhje me hetimin që po vazhdon, raporton Kallxo.com

“Askush që është përgjegjës për krimet që mbulon mandati i Zyrës së Prokurorit Specialist dhe Dhomave të Specializuara nuk duhet të mendojë se largimi im ka të bëjë fare me çdo mungesë angazhimi për hetimin .Puna jonë gjithmonë ka qenë në lidhje me llogaridhënien individuale – për mbajtjen e personave përgjegjës për veprimet e tyre, për atë që bënë si individë – nuk ka qenë kurrë ndryshimi i historisë apo përzgjedhja e grupeve për dënim.Kjo nuk do të ndryshojë kur një Prokuror i ri Specialist merr përsipër,” tha ai.

Ai gjithashtu bëri të qartë se ata të prekur nga krimet e mbuluara nga mandati “kanë çdo arsye që të mbeten të sigurt në punën që ne kemi bërë, po bëjmë ose do të bëjmë në të ardhmen”.

“Zgjidhja e atyre që punojnë në Zyrën e Prokurorit Specialist nuk do të ndikohet thjeshtë sepse unë jam duke u zëvendësuar,” tha ai, duke shtuar se “Kushdo që vjen pas meje do të jetë po aq i përkushtuar për ta bërë punën e duhur dhe për të bërë punën mirë sa më shpejt të jetë e mundur “.

Schwendiman u emërua Prokuror Specialist në shtator 2016, pasi ka shërbyer si Prokuror Kryesor i Task Forcës Hetimore Specialiste nga Maji 2015.