Nuhiu: 160 prej policëve janë shqiptarë

Nuhiu: 160 prej policëve janë shqiptarë

Këtë ditë e pritën qe një vjet. I madh ishte numri i familjarëve të cilët ia mësynë Idrizovës për të parë bijtë dhe bijat e tyre të veshur në uniformat blu. Nw betimin e tyre 609 policët e rinj, në mënyrë simbolike hodhën kapelat për të nisur një fazë të re të punës në MPB. Ata u shprehën të gatshëm dhe të motivuar për të qenë në shërbim të qytetarëve.

Kjo police e ardhshme tha se femrat janë pakicë në këtë gjeneratë, por ndihet krenare që është përzgjedhur në mesin 1/3 të kolegeve të saja në punën e ardhshme, shkruan tv21.tv

“Natyrisht, ndjehem shkëlqyeshëm dhe jam krenare që e mbarova me sukses këtë kurs dhe që do të jem police e ardhshme. Jo nuk ishte kurs i vështirë me që iu kam përkushtuar me mund, gjë e cila ia ka vlejtur”, tha Anita Damevska, police.

Besniku thotë se deri më tani ka qenë provë, por punën do ta merr me shumë përgjegjësi në mbrojtje të qytetarëve.

“Sot është një ndjejnë shumë e mirë, shpresoj se edhe të tjerët do të kenë mundësi të përjetojnë këtë ditë. Për tu bërë polic është përgjegjësi, në radhë të parë për të mbrojtur shtetin, për të shërbyer për të drejtat e të gjithë qytetarëve, që ata të ndjehen të lirë”, tha Besnik Lamallari, polic.

Sipas MPB-së, në Qendrën për trajnim në Idrizovë, që në mënyrë solemne u promovuan 609 kandidatë për nëpunës policorë, me sukses kanë kryer trajnimin njëvjeçar në tri drejtime: polic trafiku, polic për mbajtjen e rendit dhe qetësisë publike dhe polic kufitar. Zëvendësministri i brendshëm, Agim Nuhiu tha se në këtë konkurs është respektuar përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i punësimit në MPB.

“Sot ne promovuam gjeneratën e re të policisë së shteti. Kjo është gjenerata ku edhe vlen parimi i përfaqësimit të drejtë dhe profesionalizmi respektohet në mënyrë korrekte. DO të dua një njoftoj se janë pranuar mbi 160 policë shqiptarë, të cilët kanë mbaruar me sukses kursin për polic të shtetit”, u shpreh Agim Nuhiu, zëvendësministër i Brendshëm.

Ndërkaq, ministri i Brendshëm Oliver Spasovski i porositi të gjithë policët e rinj që të luftojnë bindshëm korrupsioni dhe krimin e organizuar dhe të qëndrojnë gjithmonë në krah të qytetarëve.