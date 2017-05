Sipas Associated Press,propaganda e Koresë së Veriut është e mbushur plot me teori komploti dhe kërcënime të dhunshme

Renegati vrasës i dërguar në Korenë Veriore i armatosur me “nano-helm” për të vrarë liderin Kim Jong-un, është e fundit në serinë e akuzave të çuditshme dhe të pa prova nga ana e Koresë Veriore.

Nga planet e pohuara të Koresë Jugore se do të kidnapojë kamarieren e Koresë Veriore, e deri te kërcënimet se do të godasë shtëpitë mediale jugkoreane, propaganda e Koresë së Veriut është e mbushur plot me teori komploti dhe kërcënime të dhunshme, shkruan AP./21Media

