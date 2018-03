Paralajmërohet protestë për sot

Paralajmërohet protestë për sot

Fondacioni i Kosovës për Iniovacione fton të gjitha organizatat që të dalin në protestë gjithëpopullore në përkrahje të Demarkacionit.

“Në emër të Fondacionit të Kosovës për Inovacione – iFOK, ftoj OJQ-të e Kosovës për bashkëpunim në organizimin e protestës gjithëpopullore para Kuvendit të Kosovës lidhur me përkrahjen e votimit të Demarkacionit në Kuvend – për t’i hapur rrugë lëvizjes së lirë të qytetarëve tanë në vendet e BE-së. Kjo protestë do të mbahet në ditën e caktuar për votim.”, thuhet në njoftimin e iFOK.

Ndryshe seanca për ratifikimin e vijës kufitare me Malin e Zi do të mbahet sot në orën 10:00. Me këtë rend të ditës u mbajt edhe dje një seancë por që u shty për sot pas dakordimit me shefat e grupeve parlamentare.Veseli dje gjatë fjalës së tij tha se janë në rrugë të mirë që të gjejnë një kompromis për demarkacionin.

Kujtojmë që për ratifikimin e kësaj Marrëveshjeje, nevojiten 80 vota të deputetëve apo dy të tretat e numrit të tërësishëm të deputetëve të Kuvendit të Kosovës./21Media