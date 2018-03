Për këtë protestë është përjashtimi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga EQAR

Organizata studentore “Paqja studentore e Universitetit të Prishtinës (PS-UP)” organizon nesër protestë kundër politizimit të arsimit në Kosovë.

Protesta e cila fillon në orën 11:00, do të mbahet para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës dhe do të jetë krejtësisht paqësore.

Sipas njoftimit, shkas për këtë protestë është përjashtimi i Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga EQAR.

Përndryshe, Ministria e Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë, përmes një komunikate ka garantuar se asnjë studentë nuk do të këtë problem me njohjen e diplomave ndërkombëtarisht apo pranim për regjistrim në Universitetet Evropiane dhe se ato do të trajtohen ashtu siç janë trajtuar deri më tani.